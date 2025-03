Ne, resnik: komu je uspelo nasmejati Janeza Janšo?

Delovni teden je bil kot nabava nove vojaške opreme – dnevi so tekli, računi so rasli, rezultat pa enak kot v ponedeljek. A nekaj vseeno ni enako. V novi epizodi rubrike Ne, resno? je Aleksander Pozvek podelil nagrado - Ne, resnik! Za razliko od Kresnika ta ne bo pomagal k višji pokojnini za kulturnike. In še opozorilo: v rubriki so tudi prizori, ki niso primerni za občutljive gledalce - namreč, komu je uspelo nasmejati Janeza Janšo.