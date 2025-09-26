Ne, resno z Aleksandrom Pozvekom

Imate že načrte, kje boste preživeli vikend? No, Aleksander Pozvek zagotovo ve, da ga ne bo v Mostecu, saj je še vedno pod vtisom preteklega tedna, ko so tam svoj tradicionalni piknik pripravili Socialni demokrati. Kako je bilo, boste videli v rubriki Ne, resno. Aleksander vam bo pokazal tudi dosežke vlade Roberta Goloba v zadnjih treh letih in pol. Poleg tega se bomo naučili pravilno izgovarjati priimek Tine Gaber Golob, na delu pa bomo zmotili še ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca.