Ne samo bitka dveh kolesarjev, ampak tudi bitka dveh občin

Pred zadnjim tednom toura se napetost in pričakovanje stopnjuje tudi v domačih krajih Rogliča in Pogačarja - v Zagorju in Komendi. In ni zgolj bitka med kolesarjema, je tudi bitka med dvema občinama. Če je Zagorje zadnje dni že obarvano v rumeno, pa v Komendi očitno še razmišljajo, ali bi se odeli v belo ali rumeno. Do decembra, ko se bo Pogačar vrnil v rodno vas, bodo že vedeli, kaj vse razobesiti ob njegovi vrnitvi. Že zdaj pa je jasno, da je kolesarstvo tema številka ena pogovorov v Komendi in Zagorju.