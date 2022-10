Uši napadle vrtce in šole, v lekarnah zmanjkuje šamponov

Jih pa zagotovo najprej opazijo, nato pa pozorno spremljajo v šolah in vrtcih – predvsem takrat, ko se med oddelki razširijo kar čez noč. "Zato, ker so otroci veliko v zaprtih prostorih, pa tudi, ker obstajajo skupinska varstva kjer se skupaj igrajo, stika se glava ob glavo in tako pride do prenosa," pravi dr. Elena Gombač Šuc , pediatrinja ZD Ljubljana. Nina Mavh Hrovat , ravnateljica vrtca Domžale, opozarja, da uši predstavljajo dodatno delo. "V vrtcih je to velika težava, ker predstavlja ogromno dodatnega dela, treba je razkuževati, treba je veliko več prati, umikati igrače, jih čistiti."

Najprej malo žgečka in potem dolgo srbi – ne nujno, a najverjetneje gre za uši, ki so se v milijonih let razvile tako, da se jih je danes res težko znebiti. Eva Grilc , epidemiologinja NIJZ-ja, pojasnjuje: "Same uši v slovenskem prostoru ne prenašajo nalezljivih bolezni, zato jih NIJZ ne spremlja."

Zaradi pogostosti pojava teh na oko skoraj nevidnih zajedavcev so se skozi leta razvili številni miti, denimo, da se uši lahko znebimo z majonezo, petrolejem in kisom, pa tudi: "Da ljudje, ki nimajo dobre higiene, dobijo uši, to sploh ne drži. Na vse gredo enako. Mit je bil tudi ta, da uši skačejo z glave na glavo, v resnici pa je potreben tesen stik," razlaga pediatrinja. Za njihovo popolno odpravo pa je – sploh pri najmlajših – potreben tisti stik med starši in vodstvom vrtca. "Treba jih je naučiti, kaj je tisto, kar je pomembno," opominja Mavh Hrovatova.

Kako uši predstaviti staršem in kako se jih znebiti?

"Ko so otroka pripeljali v vrtec, smo skupaj pogledali, kakšne so in kaj sploh so uši. Za to so bili hvaležni. Ker če se prvič srečaš z ušmi, ne veš, kako to poteka," pojasnjuje Rom Mrcina. Prav tako je v poplavi zdravil in preparatov tudi težko vedeti, kaj zares deluje, in kdo bi bolje vedel kot prav zaposleni v vrtcu."V prvi vrsti najbolj pomaga šampon. Umijemo lase, potem pa je treba to dobro prečesati in ročno pregledati ter potegniti ven te gnide, ki ostanejo na lasišču. Zanje ne veš, ali so mrtve. Šampon jih lahko uniči, lahko pa tudi ne," še dodaja.

A je do njega treba najprej priti – kar se trenutno glede na rezultate spletnih iskanj zdi kar nemogoče. Težava naj bi bili, pisno pojasnjujejo na gorenjskih lekarnah, dolgi carinski postopki in birokracija na poti iz Velike Britanije do nas, pa tudi sorazmerna majhnost slovenskega trga.

In če alternativna, tista zaenkrat še dobavljiva zdravila, do prihoda omenjenih ne bodo pomagala, po slovenskih lekarnah starše mirijo in že napovedujejo izdelavo galenskega, ki so ga zaradi učinkovitejših pred leti ukinili – a tudi na tega bomo še nekaj časa morali počakati.