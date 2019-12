'Ne želim predavati malim komunistom!'

Ekaterina Stenjakina , poslanka Putinove Enotne Rusije, je na šoli gostovala ob dnevu ustavnosti, ki ga v Rusiji zaznamujejo 12. decembra. Po njenem govoru in profesorjevem poudarjanju pravice do svobode govora, so učenci lahko poslanki zastavili vprašanja. Še posebej kritičen in glasen je bil eden od učencev, katerega pogum je poslanka tudi pohvalila ter mu odgovorila na vsa vprašanja ter nato odšla. Učenec je namreč povedal, da mu politika Enotne Rusije ni blizu ter da se bo včlanil v komunistično partijo.

Celoten incident je posnela ena od učenk, ki je nato posnetek pokazala mami, ta pa ga je delila v skupini na Facebooku. Posnetek je prišel tudi do profesorja Želtova, katerega je zanimalo, kateri izmed učencev je vse skupaj posnel. Mati avtorice posnetka je bila na to poklicana na zagovor k ravnatelju, kateremu je morala pojasniti, zakaj je njena hčerka posnela celoten prepir. Na zagovor so prav tako morali učenci, ki so svojega sošolca zagovarjali. "Dober fant je, ima drugačno prepričanje, vendar smo se nanj navadili," so povedali sošolci.

Profesor Želtov naj bi medtem izjavil, da ne bo več vodil predavanj, dokler v razredu sedijo bodoči komunisti. Ravnatelj šole je sicer sprožil preiskavo o dogodku, Žoltov pa naj bi bil suspendiran, vse dokler se ne opraviči razredu. To naj bi po pisanju Gazete že storil.