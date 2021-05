'Ne znajo se pogovarjati in igrati, so kratkovidni, nekateri celo depresivni'

Če so v evropski raziskavi otroci še pred tremi leti pred zasloni preživeli slabe tri ure, so slovenski otroci v času prvega zaprtja šol lansko pomlad pred televizijo, računalniki in pametnimi telefoni preživeli dvakrat več časa, skoraj sedem ur. Na Centru pomoči za zdravljenje odvisnosti od interneta Logout pravijo, da se je obseg dela povečal za tretjino, otroci in mladi, s katerimi delajo, samo za zabavo kar pet do šest ur dnevno prebijejo pred ekrani. V zadnjem letu opažajo tudi porast čustvenih težav, depresivnega razpoloženja, tesnobe in samopoškodovanja. O prekomerni uporabi tehnologije med otroki smo se pogovarjali s pediatrinjo Anjo Radšel.

