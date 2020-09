Nečak Pabla Escobarja odkril eno od stričevih skrivališč denarja

Od smrti največjega mafijskega šefa Pabla Escobarja mineva 28 let, a njegov spomin je še kako živ. Če ne drugače, pa skozi njegova skrivališča denarja in drugih osebnih predmetov. Enega od teh je našel Escobarjev nečak Nicolas Escobar. Tam se je skrivalo 15,5 milijona evrov, kepa zlata, komunikacijske naprave in snemalniki, pisalni stroj, pisalo in fotoaparat. Kljub veliki najdbi pa veselje zagotovo ni bilo precej veliko, saj je ves denar v tako slabem stanju, da ni več uporaben.