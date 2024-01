Napadla strica v domu za starejše in dejanje snemala za Facebook

Nasilje nikoli ni rešitev in za nasilje ne sme biti opravičila. Še posebej zavržno pa je nasilje nad šibkejšimi, nad starejšimi, o katerem moramo žal spet poročati. Zadnji primer nasilja nad stanovalci domov za starejše, ki so tam, ker sami ne morejo skrbeti zase, tokrat prihaja iz Grosuplja. A ne gre za nasilje zaposlenega, pač pa svojca. Nečakinja je obiskala svojega strica in se nad njim tudi fizično znesla, vse skupaj pa je v živo predvajala na omrežju Facebook. Nasilje nad stanovalcem doma je opazilo več ljudi, eden od njih je nemudoma poklical v dom, kjer so takoj ukrepali. Policisti so napadalko takoj odstranili iz doma, ta pa se je nato nedostojno obnašala tudi do policistov.