Necepljeni otroci ne bodo smeli v javne vrtce in nekatere druge izobraževalne ustanove?

Osnutek novega zakona o nalezljivih boleznih določa, da necepljenih otrok, ki za to ne bodo imeli zdravstvenih razlogov, ne bo mogoče vključiti v javno financiran vrtec in nekatere srednje in visoke šole ter fakultete, pa tudi na tekmovanja ali letovanja, ki so sofinancirana s strani države. Dejstvo je namreč, da smo ravno zaradi uvedbe obveznega cepljenja zamejili več smrtonosnih bolezni in da otroci, ki niso cepljeni, predstavljajo tveganje, da se le te vrnejo in okužijo tiste posameznike, ki niso primerni za cepljenje.