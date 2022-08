Napetosti med hrvaškimi politiki se nadaljujejo

Saga o spopadu dveh hrvaških hribov, predsedniškega Pantovčaka in vladnega Griča oziroma Gornjega grada, se nadaljuje. Tokrat je počilo zaradi proslave v Kninu ob obletnici operacije Nevihta in enega največjih državnih praznikov na Hrvaškem. Letos sprejem za vojaške poveljnike ob dnevu domovinske zahvale, zmage in hrvaških vojnih veteranov na kninski trdnjavi organizira urad predsednika države. Zoran Milanović je že pred časom razposlal vabila. A so premier Plenković, trije ministri za obrambo, vojni veterani, predsednik parlamenta in nekateri hrvaški generali udeležbo zavrnili. Sporna naj bi bila tudi z deskami pokrita pot na kninski trdnjavi.