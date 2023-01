Ker so zdravniki spregledali vnetje slepiča, postal invalid

Že dve leti vsako jutro partnerica Tina Saši Bjeliću ob postelji pripravi tablete, hrano in vodo ter se odpravi v službo. Zaposlena je le za šest ur, saj mora preostanek dneva skrbeti za Sašo, ki mu osebna asistenca kljub 90-odstotni telesni okvari ne pripada. Tina pravi, da v službi pove: "Doma imam invalida, ki ga moram, če me pokliče, iti preobleč."

Težave so se za Bjelića začele 18. maja 2020, ko je začutil bolečine na desni strani trebuha. Takrat se je s partnerico prvič odpravil na urgenco v Ljubljano. Po devetih urah na hodniku urgence so ga poslali domov. Bjelić komentira situacijo: "Ugotovili so, da ni nič hujšega, saj gre za vnetje želodca. Predpisali so mi Lekadol. Mislim, da sem takrat dobil tudi injekcije, protibolečinske tablete in infuzijo."

Bolečine in telesna temperatura 40 stopinj so vztrajale, a so ju tudi na drugem pregledu napotili domov. Po desetih dneh muk in klicev v prazno sta odšla do dežurne zdravnice. Tina pojasnjuje: "Takoj ko je dežurna zdravnica videla, kakšen je rezultat laboratorija, ga je pod nujno poslala na urgenco. Odščipnili so mu šest metrov debelega črevesja, ker je bil slepič napočen in kislina, ki je uhajala, mu je pojedla na določenih mestih črevo."

Nato je sledila še druga operacija. Bjelić razlaga: "Ugotovili so, da so šivi noter popokali na tistih mestih, kjer sem bil šivan, in je ta umazanija s črevesja kapljala po trebuhu noter ter je posledično prišlo do sepse."

Po operaciji se je zbudil s stomo - vrečko za blato. Da ne more sam odvajati blata, potrebuje pomoč pri hoji, se ne more sam umiti in igrati s svojimi otroki kot nekoč, je močno vplivalo na duševno zdravje celotne družine.

Tina pristavi, da je Saša po vsem tem, kar je doživel, psihično popolnoma na dnu: pije tablete za depresijo in se ne sestavi skupaj. Saša doda: "Enostavno se sam izogibaš družbe, ker nisi več tisto, kar si bil, in nimaš nobenih pravic več." Pravi tudi, da so invalidi pri nas neslišani. Trenutno je upravičen le do 150 evrov zdravstvenega dodatka, invalidska pokojnina in invalidnina mu ne pripadata. Tudi zavarovalnica je zavrnila tožbo za odškodnino. Saša pojasnjuje, da so dobili odgovor od zavarovalnice, da oni ne bodo nobenih stroškov krili, saj zdravnik ni naredil napake.

Odvetnika nimajo, a si ga želijo, pravi Tina. "Želim si odvetnika, ki bi lahko speljal zadeve, ampak, kar se tiče finančne situacije, je moja plača 800 evrov za nas pet." Saša kljub temu vztraja, da bo pravico iskal na evropskem sodišču in da ne gre za denar. Vse, kar si želi, je, da nihče ne bi več nastradal kot on. Njegove zdravstvene težave se namreč nadaljujejo.