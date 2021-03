Negativno mnenje glede predloga zakona o zaščiti živali

Mnogi psi so leta in leta priklenjeni na verige, nov predlog spremembe zakona o zaščiti živali pa bi taka nečloveška dejanja lahko preprečil. A zapletlo se je že skoraj na samem začetku. Komisija državnega sveta za kmetijstvo je namreč podala negativno mnenje glede novega predloga zakona. Argumenti, s katerimi so svoje mnenje utemeljili, pa so med ljubitelji živali sprožili burne odzive. "Sramota za človeštvo, sramota za državo," je bil samo eden izmed njih.

