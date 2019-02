Nekaj centimetrov snega povzročilo prometni kaos v Veliki Britaniji

Zima in sneg sta prinesla nešteto preglavic na Otoku. Sneg je prinesel težave v letalskem, železniškem in posebno cestnem prometu. Na stotine cest in šol je bilo zaprtih. Številni vozniki so v različnih krajih obtičali v snegu tudi do pet in več ur. Ne gre za pol metra ali več snega, ampak za nekaj centimetrov snega, ki vedno prinese velik kaos in preplah.