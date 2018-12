Nekaj milimetrov velike kamenčke z Lune prodali za 755.000 evrov

Na dražbi v New Yorku so za 855.000 ameriških dolarjev oziroma 755.000 evrov prodali tri delce kamnin z Lune, velike zgolj nekaj kvadratnih milimetrov. To so po navedbah dražbene hiše Sotheby's edini predmeti z Lune v zasebnih rokah.

Tri delce kamnin je na dražbo dal zasebni ameriški zbiratelj, ki jih je na dražbi leta 1993 kupil za 442.500 ameriških dolarjev (391.000 evrov). Iz dražbene hiše Sotheby's so sporočili, da je tudi zdajšnji kupec zasebni zbiratelj. Sprva so bili kamenčki v lasti Nine Ivanovne Koroleve, ki jih je prejela kot darilo za prispevek njenega moža Sergeja Pavloviča Koroleva sovjetskemu vesoljskemu programu. Korolev je ta program nekaj časa tudi vodil. Kamenčke je na Luni leta 1970 zbralo sovjetsko vesoljsko plovilo Luna16. Delci z Lune so sicer večinoma v lasti ZDA in Rusije, ki sta jih tudi zbrali, Rusija tedaj še kot Sovjetska zveza. Zbiratelji sicer za predmete z vesoljskih misij plačujejo ogromne vsote denarja. Za torbo, ki jo je na poti v vesolje uporabljal prvi človek na Luni Neil Armstrong, je tako lani nekdo odštel 1,8 milijona dolarjev (1,5 milijona evrov).