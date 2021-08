Divje gozdne zveri lahko zdaj pobližje spoznate v interaktivnem centru v Pivki

Bi radi vedeli več o tem, kako in kje živijo volkovi, medvedi in risi? Da bi se srečali z njimi, se vam ni treba izgubiti v širnih prostranstvih gozdov, pač pa se odpraviti le do Pivke. Tam je namreč svoja vrata odprl Center o divjih živalih Dina, kjer se lahko obiskovalci na interaktiven način podajo v svet divjih gozdnih zveri. Gre za center, ki je plod slovensko-hrvaške naveze.