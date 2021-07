Nekatere evropske države omejujejo javno življenje, Malta zaprla meje za necepljene

Pandemija, ki ji zaradi širitve različice delta še ni videti konca, je finančno in tudi sicer izčrpala evropske države. Vlade priznavajo, da si še enega pritiska na zdravstveni sistem, zapiranja in s tem krčenja gospodarstva ne morejo privoščiti, zato ljudi pozivajo, naj se cepijo. Nekatere države, na primer Portugalska, Španija in Nizozemska, zaradi porasta števila okužb spet omejujejo javno življenje. Vse več pa jih rešitev vidi v precepljenosti in razmišljajo o obveznem cepljenju proti covidu-19. Tako kot v Italiji bo cepljenje za zaposlene v zdravstvu in negi odslej obvezno še v Grčiji in Franciji. Malta pa je kot prva članica Evropske unije zaprla svoje meje za vse necepljene.

