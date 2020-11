Drugačni prazniki: Nekatere evropske vlade napovedujejo omilitev ukrepov

Evropske prestolnice in številna druga mesta se že odevajo v praznične barve. Ulice, ki so ponoči zaradi policijskih ur prazne, razsvetljuje več tisoč prazničnih lučk in napisov. A jasno je, da bodo letošnji božično-novoletni prazniki precej drugačni, kot smo jih vajeni. Evropske vlade sicer napovedujejo, da bodo sprostile ali omilile nekaj ukrepov, tudi omejitev gibanja, a jih bo večina ostala v veljavi. Tako bo ponekod druženje ljudi, tudi za praznike, ostalo dokaj omejeno.

