Nekatere plaže ob Rdečem morju v Egiptu zaprte

Plaže okoli priljubljenega letovišča Hurgada ob Rdečem morju v Egiptu so zaprte. Oblasti so se za zaprtje odločile po dveh smrtonosnih napadih morskega psa. V petek je za posledicami ugrizov umrla 67-letna Avstrijka, nekaj ur pozneje so okoli 600 metrov južneje v zalivu našli še truplo turistke iz Romunije. Morske pse najdemo v prav vseh morjih. V Jadranu živi 34 vrst, ki pa niso nevarne za ljudi. V zadnjih mesecih so jih ob severni jadranski obali opazili kar nekaj. In čeprav ljudem niso nevarni, pogled nanje marsikoga prestraši. Tudi zato ker v Jadransko morje občasno, po navadi za velikimi ladjami, priplavajo tudi tri ali štiri nevarnejše vrste.