Nekateri CSD-ji pri nas še vedno nedostopni za gibalno ovirane

Slej ko prej mora vsak od nas kaj urediti na centru za socialno delo, le redkokdo pa mora dejansko pomisliti, kako bo tja tudi prišel. Da dostop do državnih ustanov ni samoumeven, še kako dobro vedo gibalno ovirani, slepi, slabovidni in gluhonemi. Da je to resen problem, dokazuje tudi posebno poročilo varuha človekovih pravic, kjer so pod drobnogled vzeli vse enote CSD-jev v Sloveniji. Varuh je ugotovil, da nekateri centri za socialno delo nimajo zagotovljene dostopnosti za gibalno ovirane. Tako so jih zaposleni sprejeli kar zunaj ali pa je pogovor s strokovnim delavcem potekal kar v vozilu. Nekatere enote niso imele ne parkirnih mest ne sanitarij, prilagojenih invalidom. Kako je v praksi videti obisk centra za socialno delo, ko ti na poti stojijo številne ovire?