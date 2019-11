Nekateri ljudje imajo morda sporno meso še vedno v zamrzovalniku

Ministrica Aleksandra Pivec je podrobneje predstavila devet ugotovitev, kaj vse je šlo narobe v aferi z mletim mesom. Tudi to, da uprava ne rešuje tekočih prijav potrošnikov. Ter morda dve najhujši stvari: sporno meso bi morali v skladu z evropsko zakonodajo ne le uničiti ali prepovedati promet z njim, ampak ga s polic tudi odpoklicati, in da imajo nekateri morda to meso še vedno v zamrzovalniku.