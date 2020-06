Nekateri svojci na obiske prihajajo bolni in si pred obiskom celo zbijajo telesno temperaturo

Če je covid-19 pri nas zahteval 111 življenj in v veliki večini je šlo za starejše prebivalce, je seveda na mestu vprašanje, kako bomo pred morebitnim drugim valom zaščitili domove za starejše. Ko svojci prihajajo v domove na obiske, ne upoštevajo pravil socialne distance, na obiske prihajajo v večjih skupinah, nekateri prihajajo celo bolni in si pred obiskom zbijajo telesno temperaturo, da lahko obiščejo svoje najdražje. V postojnskem domu upokojencev so zato ponovno zaostrili preventivne ukrepe, obiske pa je potrebno najaviti po telefonu ali elektronski pošti.