Težave Pošte Slovenije: nekateri pakete, naročene v novembru, še vedno čakajo

Pri nas imamo državno podjetje – Pošto Slovenije, pri katerem vodstvo tega očitno ni zaznalo ali pa se ni znalo prilagoditi. Tako nekateri, predvsem v Ljubljani, še vedno čakajo na svoja praznična darila, ki so jih sicer naročili že novembra. Pošta Slovenije pa jih do praznikov ni uspela dostaviti. Niso krivi poštarji, ti so delali 11 ur na dan in že septembra opozarjali, kaj se jim dogaja na terenu ter kaj bo prinesel december. Vodstvo se brani, da jih niso presenetili prazniki, ampak veliko število naročil zaradi epidemije. In to decembra, četudi smo se v epidemiji in tem novem svetu povečanih spletnih nakupov znašli že v marcu.