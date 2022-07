Nekateri zdravniki prejemali nedovoljena denarna darila

Zdravniška korupcijska afera iz leta 2013, ko so, spomnimo, kriminalisti opravili skoraj 60 preiskav po vsej državi, bo kmalu dobila epilog. Nekateri zdravniki bodo v kratkem sedli za zapahe, saj so, kot ugotavlja sodišče, prejemali nedovoljena denarna darila kot protiuslugo za naročanje medicinskih materialov pri podjetjih Emporio Medical in Advanta. Sodišče pa je za krivo zahtevanja in prejemanja podkupnin spoznalo tudi nekdanjo vodjo lekarne v Valdoltri Natašo Faganeli, ki je, kot ugotavlja sodišče, v zameno za denar ohranjala točno določene posle. Prav tako je za dajanje nezakonskih nagrad odgovorno podjetje Advanta, je še dosodilo sodišče, podjetje pa čaka kazen v višini 50.000 evrov.