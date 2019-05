Nekateri že dlje časa svarili pred katastrofo. 'Ljudje so kričali iz vode'

Po nesreči turistične ladje na Donavi v Budimpešti, v kateri je umrlo sedem ljudi, so aretirali kapitana križarke Viking. Po pričevanjih potnikov na križarki, se je vse zgodilo zelo hitro, trka pa da sploh niso čutili. "Samo videli smo ljudi v vodi, ki so kričali na pomoč. Bilo je grozno," je dejal eden izmed njih. Medtem pa je upanja, da bi koga izmed 21 pogrešanih našli živega, vse manj.

FOTO: AP

Po nesreči turistične ladje Mermaid na Donavi v Budimpešti, v kateri je umrlo sedem Južnokorejcev, 21 pa jih še vedno pogrešajo, so madžarske oblasti aretirale kapitana rečne križarke Viking Sigyn, 64-letnega Ukrajinca, ki so ga identificirali kot Yuriya C, poroča The Guardian. Križarka, registrirana v Švici, je namreč zadela turistično ladjo, ki je nato v nekaj sekundah potonila. Madžarska policija je sporočila, da je preiskava pokazala, da je bil kapitan iz Odesse malomaren, zato so ga najprej zaslišali, nato pa še pridržali. Reševalci še vedno iščejo morebitne preživele, čeprav je zaradi hladne vode in močnih tokov upanja zelo malo. Rešili so le sedem izmed 35 ljudi na krovu, od tega so štiri že odpustili iz bolnišnice. Potniki na križarki trka niso čutili: 'Samo videli smo ljudi v vodi' Posnetki nadzornih kamer iz okolice parlamenta so razkrili, da je križarka v bližini Margaretinega mostu od zadaj trčila v ladjo Hableany ali Mermaid. "Vse skupaj se je zgodili zelo hitro,"je za BBC dejal ameriški turist na križarki Clay Findley. Dodal je, da je najprej mislil, da jo bodo zgrešili:"Ampak smo s prednjim delom zadeli zadnji del te majhne ladjice. Nato je dvignilo njen trup in samo nekaj sekund kasneje se je potopila".

Ljudje ob bregovih reke polagajo cvetje in prižigajo sveče. FOTO: AP

Drug Američan Ginger Brinton je povedal, da je stal na balkonu na križarki in videl ljudi v vodi: "Kričali so na pomoč". "Trka nismo čutili, nismo niti vedeli, da se je kaj zgodilo. Samo videli smo ljudi v vodi. Bilo je grozno," je dejal. Razbitine ladje, izdelane leta 1949 v Sovjetski zvezi, so našli na morskem dnu blizu Margaretinega mostu in jih bodo poskusili čimprej dvigniti. Delo jim otežujeta močan tok in visok nivo vode. Večina turistov je bilo starih med 40 in 50, med njimi tudi šestletna deklica Na krovu ladje je bilo skupaj 35 ljudi, med njimi trideset južnokorejskih turistov, trije njihovi vodiči in dva madžarska člana posadke. Večina Korejcev je bila starih med 40 in 50 let, med njimi pa je bila tudi šestletna deklica. Med rešenimi je 31-letna ženska, ki je dejala, da je bil tok zelo močan in je odnašal ljudi. "Ladja se je v trenutku obrnila in potonila," pa je dejala še ena preživela, 32-letna Južnokorejka. Med preživelimi je šest žensk in moški, starih med 31 in 66 let.

FOTO: AP

Reševalna akcija se nadaljuje, v njej pa sodelujejo tudi potapljači, ki so dejali, da ima voda le med 10 in 12 stopinj Celzije. Pomagajo si s čolni in radarji. V bližini nesreče so namestili žerjav in pomožni pomol, ki ga uporabljajo potapljači. Zaradi tokov so območje iskalne akcije razširili na celotno Donavo do meje s Srbijo. Predvidoma danes bodo v državo prispeli tudi dodatni reševalci in potapljači iz Južne Koreje, piše STA. Iz turistične agencije Very Good Tour, ki je organizirala potovanje, so sporočili, da so se za enourni izlet po reki odločili potem, ko so videli, da plujejo tudi druge ladje. "Dokončno smo odločili, ko so se tudi potniki strinjali," je dejal predstavnik agencije Li Sang Mu. "Ponižno sprejemamo svoj del odgovornosti," je dodal. Skupina se je na enotedensko potovanje v Evropo odpravila 25. maja, začeli pa so ga v Münchnu, poroča The Guardian. Orban poslal sožalno pismo korejskemu kolegu

Ob reki se zbira veliko ljudi. FOTO: AP