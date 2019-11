Nekdanja Trumpova uslužbenka: Rusi se pripravljajo na ponovitev scenarija iz leta 2016

V nadaljevanju javnih zaslišanj pred ustavno obtožbo predsednika Donalda Trumpa je nekdanja članica Sveta za nacionalno varnost ZDA Fionna Hill prosila republikance, naj nehajo zavajati s teorijami, da se je kdo drug kot Rusija vpletal v ameriške volitve 2016. Trump medtem računa na "pomoč" senata, kjer imajo njegovi republikanci večino.

Zaslišanje Fionne Hill vrača preiskavo ukrajinske afere nazaj do njenega izvora – torej ruskega vpletanja v ameriške volitve, česar Donald Trumpne priznava. Namesto tega se je oprijel alternativne teorije, ki so jo lansirali desničarski blogerji in njegov odvetnik Rudy Giuliani, da se je v volitve na strani demokratov vpletala Ukrajina. Giuliani je po besedah strokovnjakinje za Rusijo v Beli hiši širil zgodbo, za katero je bila velika verjetnost, da bo udarila nazaj, in to se sedaj dogaja. "Ruski cilj je bil leta 2016, da ustvari oblak dvoma glede zmagovalca predsedniških volitev. Ruska vlada je upala na natanko to, kar se sedaj dogaja – velike strankarske delitve," je dejala in dodala, da je absolutno v ruskem interesu, da se za vpletanje v volitve okrivi Ukrajino.

Hillova je posvarila pred ponovnim ruskim poskusom vpletanja v volitve. FOTO: AP

Hillova je prosila republikance v ZDA, naj nehajo zavračati dejstva, ker ima to resne posledice v času, ko se ruske varnostne sile spet pripravljajo, da ponovijo to, kar jim je uspelo leta 2016. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi dejansko porabljal milijone dolarjev za ustvarjanje lažnih političnih zgodb v ZDA in za to, da še bolj skrega Američane med seboj. "Ko nas požirajo strankarske delitve, se ne moremo uspešno kosati s temi zunanjimi silami, ki nas želijo spreti, uničiti naše institucije in vero Američanov v našo demokracijo," je dejala. Pred Hillovo je pričal politični svetovalec veleposlaništva ZDA v Kijevu David Holmes, ki je opisal telefonski pogovor med Trumpom in veleposlanikom ZDA pri EU Gordonom Sondlandom. Pogovor je potekal iz kijevske restavracije dan po pogovoru med Trumpom in predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim, med katerim je ameriški predsednik ukrajinskega prosil za preiskavo svojih političnih nasprotnikov v ZDA, kar je sprožilo postopek ustavne obtožbe. Sondland je klical Trumpa, ki je vprašal, ali bo Zelenski naznanil preiskavo, in veleposlanik mu je zagotovil, da se bo to zgodilo, ker "bo Zelenski naredil vse, kar bo želel Trump." Med pogovorom je Sondland Trumpu tudi zagotovil, da ima "Zelenski rad njegovo rit", torej da ga podpira. Sondland je sicer bogati hotelir, ki si je veleposlaniški položaj prislužil z milijonom dolarjev donacije za Trumpovo inavguracijo. Trump sicer trdi, da Sondlanda skorja ne pozna, vendar je težko verjeti, da bi se ta potem počutil tako domačega s predsednikom. Trumpu "dol visi" za Ukrajino Holmes je od Sondlanda tudi slišal, da Trumpu Ukrajina po domače povedano "dol visi" in da je edino, kar ga zanima, to, da Zelenski uvede preiskavo Bidna in ukrajinskega vpletanja v volitve. Hillova je sicer dejala, da je Sondland že 10. julija na sestanku v Beli hiši člane Sveta za nacionalno varnost obvestil, da bo Zelenski dobil obisk Bele hiše, ker se je strinjal s preiskavama. Hillova je dejala, da je takratni Svetovalec za nacionalno varnost John Boltonnaravnost otrpnil in ji naročil, naj gre do pravne službe in pojasni, da on nima nič s tem "mamilarskim poslom", ki ga kuhata Sondland in vršilec dolžnosti šefa kabineta Bele hiše Mick Mulvaney. Bolton naj bi potem še označil Giulianija za ročno granato, ki da jih bo vse skupaj raznesla. Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi je ponovila, da je povsem jasno, da je Trump zlorabil položaj za osebno korist in s tem spodkopal nacionalno varnost ZDA. Sama še ne ve, kakšne vse obtožnice bodo pripravili za "sodni" proces v senatu, niti ali bodo še skušali dobiti dodatne priče. Ne bodo pa čakali sodišč, da odločijo oziroma določene priče prisilijo v udeležbo. Demokrati bi sicer zanesljivo najraje slišali kaj od Boltona.

Ameriški predsednik polaga upe v senat, kjer imajo republikanci večino. FOTO: AP