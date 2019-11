Nekdanja uslužbenca Twitterja obtožena vohunjenja za Savdsko Arabijo

Obtožnica, ki so jo razkrili v sredo v San Franciscu, navaja, da sta domnevna savdska agenta ne nezakonit način pridobila podatke uporabnikov družbenega omrežja Twitter. V večini primerov je šlo za osebne podatke znanih kritikov savdske monarhije.

Vohunjenja za Savdsko Arabijo so obtožene tri osebe. Ahmad Abouammo, državljan ZDA in Ali Alzabarah ter Ahmed Almutairi, oba državljana Savdske Arabije.

Almutairi naj bi deloval kot posrednik med dvema zaposlenima na Twitterju in savdskimi oblastmi. Abouammo se je medtem v sredo pojavil na sodišču v Seattlu, do ponovnega zaslišanja v petek pa bo ostal v priporu. Poleg vohunjenja je obtožen tudi ponarejanja dokumentov in dajanja lažnih izjav FBI, poroča BBC.

Alzabarah in Almutairi se naj bi nahajala v Savdski Arabiji. Alzabarah, nekdanji inženir pri Twitterju, je obtožen, da je nepooblaščeno dostopal do osebnih podatkov več kot 6.000 uporabnikov Twitterja. Ko so ga ujeli, je z ženo in hčerko pobegnil v Savdsko Arabijo.