"Pravosodni sistem Bosne in Hercegovine ne deluje, kar vedo tako državljani kot sodstvo," je zadnje primere korupcije tamkajšnjega državnega tožilstva opisal njihov ameriški veleposlanik. Malo pred tem so ZDA proti nekdanji vodji oddelka za boj proti organiziranemu kriminalu Diani Kajmaković zaradi domnevne vpletenosti v nezakonite posle zloglasnega Kavaškega klana uvedle sankcije in jo uvrstile na črno listo.