Nekdanjega ministra Republike srbske prijeli zaradi očitkov o spolni zlorabi deklice

Policija ni želela izdati podrobnosti o domnevni žrtvi spolne zlorabe zaradi varovanja njene zasebnosti. Povedali so le, da so moškega ovadili dekličini starši ter da so ga predali okrožnemu tožilstvu, ki bo odločilo, ali bo zanj zahtevalo pripor.

69-letni Nenad Suzić je bil minister te entitete BiH med letoma 1998 in 2001, trenutno pa je profesor na filozofski fakulteti v Banjaluki, kjer predava na oddelku za pedagogiko. Je tudi član akademije znanosti in umetnosti Republike srbske.