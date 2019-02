Nekdanjega šefa kriminalistov iščejo s tiralico

Nekdanji šef zagrebških kriminalistov Željko Dolački, ki ga je sodišče včeraj obsodilo na šest let zapora zaradi ropa policijskega sefa, je danes uradno - begunec. Sodišče je za njim razpisalo tiralico, potem ko ga danes ni bilo na prestajanje kazni, na vseh znanih naslovih, kjer so ga iskali, pa ga ni bilo.

Sodba sicer še ni pravnomočna, a ker je bil obsojen na več kot pet let zapora, bi moral do začetka prestajanja kazni v pripor.

Njegov odvetnik Veljko Miljević je dejal, da sta se zadnjič slišala v torek ob 14.30 in da ni rekel nič takega, kar bi dalo slutiti, da načrtuje pobeg. Njegov drugo odvetnik Davor Cahun pa je povedal, da se od torka zjutraj nista več slišala. So pa z njim še po razglasitvi sodbe govorili novinarji Jutarnjega lista. "Ne bom bežal. Ne bom bežal, ker nimam dvojnega državljanstva kot nekateri. Ko dobim nalog za prijetje, se bom srečal z odvetnikom in opravil svojo dolžnost," je dejal in dodal, da ga na razglasitev sodbe ni bilo, ker je bil prepričan, da bo spoznan za nedolžnega.

Sodišče je ugotovilo, da je Dolački leta 2016 uprizoril vlom v svojo pisarno in vlomil v sef, ki se je tam nahajal. Ukradel je dva kilograma zaplenjenega zlata, okoli 640 tisoč kun (86 tisoč evrov) in 290 tisoč evrov, ki jih nikoli niso našli. Poleg zaporne kazni mora 47-letni Dolački vrniti ukraden denar in pokriti stroške postopka.

Dogodek je sprožil številne dvome v sposobnost hrvaške policije, saj sta bila zlato in denar ukradena na sedežu policije v Zagrebu. Zaradi ropa so spomladi 2016 odstopili direktor hrvaške policije Vlado Dominić ter še trije visoki policijski uradniki.