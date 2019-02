Nekdanjega šefa zagrebških kriminalistov obsodili za rop policijskega sefa

Sodišče je ugotovilo, da je Željko Dolački uprizoril vlom v svojo pisarno, v kateri je bil sef z denarjem in zlatom. Poleg dveh kilogramov zlata je odtujil tudi 286.600 evrov in 599.000 kun (78.815 evrov). Denarja in zlata niso nikoli našli.

Dolački ni prišel na izrek sodbe, ki še ni pravnomočna. Glede na to, da je bil obsojen na več kot pet let zapora, bo moral do pravnomočnosti sodbe v pripor.

Sojenje se je končalo prejšnji teden, ko je Dolački znova zanikal vse obtožbe. Njegova obramba je trdila, da so bile v obtožnici številne nelogičnosti in da sodišče ni dokazalo nič, kar bi bremenilo Dolačkega, ki je imel dostop do začasno odvzetih predmetov v več policijskih preiskavah.

Dogodek je sprožil številne dvome v sposobnost hrvaške policije, saj sta bila zlato in denar ukradena na sedežu policije v Zagrebu.

Zaradi ropa so spomladi 2016 odstopili direktor hrvaške policije Vlado Dominićter še trije visoki policijski uradniki.