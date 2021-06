Nekdanji Alstom priznal krivdo pomoči pri zlorabi položaja v zadevi Teš 6

Obrat pri sojenju v zadevi Teš 6. Naslednik Alstoma, General Electric, ki je prevzel Alstom, je na sojenju v zadevi Teš priznal krivdo pomoči pri zlorabi položaja na škodo Teša. Plačati mora 23 milijonov evrov kazni. Prvoobtoženi Uroš Rotnik in deset soobtoženih pa krivde ni priznalo. Rotnik je zavrnil vse očitke iz obtožnice, bremenijo ga kaznivih dejanj zlorabe položaja kot direktorja Teša in pranja denarja. Njegov odvetnik pa v priznanju Alstoma vidi možnost, da sta se država in novi lastnik Alstoma dogovorila v zameno za kakšen drug posel. Tožilstvo obtožene bremeni za oškodovanje Teša za okoli 256 milijonov evrov pri gradnji bloka šest, medtem ko se je Teš z HSE-jem poravnal za pet milijonov evrov več, 261 milijonov evrov. Kaj priznanje nekdanjega Alstoma pomeni za obtožene v nadaljnjem sojenju?

