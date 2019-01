Nekdanji ameriški marinec, ki ga Rusija obtožuje vohunjenja, je Britanec

Whelanov odvetnik Vladimir Žerebenkov je pojasnil, da je svojega klienta v sredo obiskal in da je bil videti ’poln upanja’, poroča Associated Press. Zaprosil je, da bi Whelana izpustili iz pripora ob plačilu varščine, ob tem pa ne pričakuje, da bo odločitev ruskih oblasti znana že kmalu.

Za Paula Whelana , ki mu grozi, da bo v ruskem zaporu, če bo spoznan za krivega, preživel 20 let, so sprva predvidevali, da je državljan ZDA, a se je nato v četrtek zvečer izkazalo, da je nekdanji marinec Britanec.

Isti dan se je z Whelanom v zaporu Lefortovo, nekdanjem objektu ruske obveščevalne službe KGB, srečal tudi ameriški veleposlanik v Rusiji, Jon Huntsman. Povedal je, da se je Washington ruski vladi pritožil nad dolgotrajnim čakanjem na odobritev konzularnega obiska. Zanj so že zaprosili tudi na britanskem zunanjem ministrstvu, potem ko so od nekdanjega marinca kmalu po aretaciji prejeli prošnjo za pomoč.

Zakaj so ga aretirali?

Ruske oblasti so Whelana aretirale kmalu po tem, ko naj bi ta prejel USB-ključek s seznamom ljudi, zaposlenih v tajni državni organizaciji. Vendar, kot poudarjajo pri britanskem The Guardianu, omenjene informacije niso bile uradno potrjene. Podrobnosti dogodka je razkrila ruska tiskovna agencija Rosbalt. Po njenih navedbah je 48-letnega Britanca v sobi hotela Metropol v Moskvi obiskal neki ruski državljan in mu izročil omenjeni seznam. Tedaj pa so v sobo vdrli agenti obveščevalne agencije FSB in ga aretirali.

David Whelan je medtem razkril, da je bil bratov obisk Moskve povezan izključno s poroko nekdanjega kolega marinca. "Ta obisk je bil v celoti zasebne narave, kolikor sem razumel," je povedal. Po navedbah družine je Paul v preteklosti Rusijo obiskal že večkrat, nazadnje leta 2007. "O okoliščinah Paulove aretacije nismo prejeli nobenih podrobnih informacij," je dodal.

Kar zadeva aretacijo, so bile ruske oblasti do zdaj zelo redkobesedne. Dejale so zgolj to, da so Paula Whelana prijeli, ker ga sumijo vohunjenja.