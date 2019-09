Nekdanji hrvaški boksar in poslanec HDZ v rokah policije

Nekdanjega boksarja in poslanca HDZ Damirja Škaro naj bi najprej ovadila zdravnica, kateri je žrtev zaupala, da je bila v začetku avgusta posiljena v prostorih kluba. Nato naj bi žrtev svojega šefa ovadila tudi zaradi groženj, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Hrvaški mediji so poročali, da so policisti drevi prijeli Škaro, ko se je pripeljal na Hrvaško iz Bosne in Hercegovine. Škaro ima tudi državljanstvo BiH, kamor se je odpravil sredi avgusta, ko je preko svojih povezav zvedel za ovadbo proti njemu, je poročala hrvaška komercialna televizija Nova TV na svoji spletni strani, ki je tudi v javnosti objavila pričevanje posiljene ženske med napovedjo nove oddaje Preverjeno.

Objavili so tudi pričevanje žrtve, ki je mati dveh otrok. Opisala je, da jo je Škaro napadel s hrbta ter da se ni odzval na njene prošnje, naj jo spusti, temveč je nadaljeval s spolno zlorabo. Na koncu je padla v nezavest, navaja Nova TV.

Kot so dodali, naj bi Škaro prek posrednikov žrtvi ponujal 80.000 evrov, da posilstva ne bi prijavila. Hrvaški mediji tudi poročajo, da so zanj tudi prej govorili, da je "seksualni plenilec", a doslej nobena izmed žrtev ni upala prijaviti njegovih domnevnih spolnih napadov.

Kdo je Damir Škaro?

Škaro je med svojo uspešno boksarsko kariero v srednji kategoriji osvojil bronasti kolajni na svetovnem prvenstvu v Renu v ZDA leta 1986 in na olimpijskih igrah v Seulu v Južni Koreji leta 1988. Pred tem je bil dvakratni prvak Balkana ter zlati na mediteranskih igrah. V njegovem športnem življenjepisu navajajo, da je imel 450 borb in jih je izgubil le 12.

Po boksarski karieri se je kot hrvaški vojak udeležil vojne na Hrvaškem. Bil je med utemeljitelji hrvaškega olimpijskega komiteja in tudi predsednik hrvaške boksarske zveze. Med letoma 1996 in 2000 je bil poslanec HDZ v hrvaškem saboru. Predsednik avtokluba Siget je od leta 2004. Znan je tudi kot podjetnik v gostinstvu in gradbeništvu ter eden bolj izpostavljenih članov HDZ v Zagrebu.