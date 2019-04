Nekdanji hrvaški premier Ivo Sanader mora v zapor, kazen še povečali

Po poročanju portala N1 je bila Sanaderju dosojena kazen 6 let in se mora še danes zglasiti v Remetincu. Sta poroča, da proti Sanaderju do danes ni bilo nobene veljavne pravnomočne ali nepravnomočne sodbe, ker je ustavno sodišče razveljavilo vse prejšnje sodbe zaradi postopkovnih napak ter naložilo nova sojenja. Tako je bilo tudi v združenem primeru Hypo in Ina-Mol ter Fimi-media, ki so jih znova začeli. V obeh primerih je bil Sanader obsojen na večletne zaporne kazni.

Ivu Sanaderju je županijsko sodišče v Zagrebu leta 2017 dosodilo zaporno kazen v višini štirih let in pol, kar mu je omogočalo, da se je lahko na sodbo pritožil in branil s prostosti. Po hrvaški zakonodaji velja, da se pripor avtomatsko izvede, ko je dosojena kazen večja od petih let zapora. V skoraj deset let trajajočih sodnih postopkih je bil tako Sanader pravnomočno obsojen tudi v primeru Planinska.

Številni postopki na sodiščih na Hrvaškem

Sanader je bil v zagrebškem priporu od novembra 2012, ko je bil obsojen na osem let in pol zapora v primerih Hypo in Ina-Mol zaradi vojnega dobičkarstva in podkupovanja. Tudi to sodbo, ki je postala pravnomočna, so razveljavili zaradi kršitve pravil postopka v njegovo škodo. Primer so vrnili na prvostopenjsko sodišče v Zagrebu.

Ustavno sodišče je leta 2015 navedlo, da lahko Sanader ostane v priporu najdlje do 30. novembra opolnoči, če pristojno sodišče bo sprejelo nove odločitve o podaljšanju pripora, ki bo utemeljena na zadostnih in relevantnih razlogih, ali pa nove odločitve, ki bo določala varnostne ukrepe za njegovo navzočnost v nadaljevanju postopka, ne da bi Sanaderju hkrati odvzeli prostost.

Hrvaško vrhovno sodišče je nato Sanaderju omililo kazen na osem in pol let zapora zaradi vojnega dobičkarstva in podkupovanja, hrvaško ustavno sodišče pa je leta 2015 pravnomočno sodbo razveljavilo iz postopkovnih razlogov. Primer so vrnili na prvostopenjsko sodišče v Zagrebu in ga ločili od primera Ina-Mol, katerega ponovno sojenje se je prav tako začelo leta 2015. Zagrebško županijsko sodišče je v zadevi Hypo Iva Sanaderja leta 2018 obsodilo na dve leti in pol, na pravnomočno sodbo še čaka.