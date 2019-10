Nekdanji nacistični paznik: 'Videl sem, kako ljudi peljejo v plinsko celico. Nato sem slišal krike'

Danes 93-letni Bruno Dey je nekdanji član zloglasne enote SS, med drugo svetovno vojno pa je bil paznik v nacističnem koncentracijskem taborišču Stutthof na ozemlju Poljske.

Sredi oktobra se je v Hamburgu znašel na zatožni klopi, obtožnica pa ga bremeni sokrivde pri 5230 umorih v letih 1944–1945 – sodijo pa mu na sodišču za mladoletne, saj je bil v času očitanih zločinov star 17 let. Grozi mu od šest mesecev do deset let zapora.

V petek je na vprašanje sodnika, kaj natančno je videl iz stražnega stolpa, priznal: "Da so ljudi vodili v plinsko celico, da so vrata zaklenili." Zatem je slišal krike in razbijanje po vratih, a kljub temu je na sodišču trdil, da ni vedel, kaj se je z njimi zgodilo, povzemajo tuji mediji.