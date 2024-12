Nekdanji obsojenci 'S knjigo v svobodo'

Po prestani zaporni kazni naj bi oseba imela možnost in pravico znova zaživeti, si urediti življenje. A izkušnje mnogih kažejo, da velikokrat ni tako, je prej nasprotno. Nikakor se ne morejo znebiti nekakšnega fiktivnega repa, ki ga iz zapora vlečejo za sabo. In to ne le da jih ovira, marsikoga napelje nazaj na stara pota. V enoti mestne knjižnice Ljubljana v Šiški pa je v začetku leta nastala skupina "S knjigo v svobodo", v kateri so nekdanji obsojenci lahko svobodni in so samo ljudje brez oznak.