Nekdanji profesorji o uspehu bronaste četverice

Prvo mešano ekipno medaljo na svetovnih prvenstvih v smučarskih skokih je naša četverica osvojila na nedeljskem prvenstvu v Planici. A nihče ni medalje pričakoval bolj kot njihovi svojci. A ne le svojci, tudi njihovi nekdanji profesorji še danes ne izpustijo nobene tekme svojih nekdanjih dijakov. Govorili smo z bivšimi profesorji Anžeta Laniška in Nike Križnar, ki so nam povedali, da so že v gimnazijskih letih obetali veliko. O uspehu Timija Zajca pa je spregovoril tudi njegov oče Boštjan.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:56 audio-control-play-line Iz 24UR: Naši skakalci razveselili z medaljo 02:56 audio-control-play-line Iz SVETA: Naša četverica osvojila medaljo icon-chevron-left icon-chevron-right