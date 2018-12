Nekdanji prvi mož Nissana med prazniki za zapahi

Tokijsko sodišče je odobrilo prošnjo tamkajšnjega tožilstva in podaljšalo pripor nekdanjega predsednika Nissana Carlosa Ghosna še za deset dni. To pomeni, da bo Ghosn, ki mu očitajo več kaznivih dejanj, za rešetkami preživel tudi božič in novo leto.

Pripor Carlosa Ghosna je sodišče podaljšalo do 1. januarja, kar pa še ne pomeni, da bo v začetku novega leta padli menedžer odkorakal na prostost, saj lahko tožilstvo znova zahteva podaljšanje pripora za 10 dni. Nekdanjemu prvemu možu Nissana očitajo tri nezakonita ravnanja. FOTO: AP Japonsko tožilstvo preiskuje velik škandal, ki je v avtomobilskem proizvajalcu odjeknil z nepričakovano aretacijo Ghosna 19. novembra.Oblasti vplivnemu menedžerju očitajo tri nezakonita ravnanja. Med drugim naj bi skupaj s svojo desno roko Gregom Kellyjem v petih letih od 2010 skril okoli polovico svojih prihodkov – šlo naj bi za pet milijard jenov oz. skoraj 40 milijonov evrov svojih prihodkov. V naslednjih treh letih naj bi svojo plačo na papirju zmanjšal še za štiri milijarde jenov, ker naj bi se želel izogniti kritikam, da je njegova plača previsoka. V tretjem skupku obtožb tožilci 64-letniku francoskih, libanonskih in brazilskih korenin očitajo, da je na avtomobilskega proizvajalca prenesel osebno izgubo, ki jo je ustvaril na višku finančne krize, v vrednosti več kot 14 milijonov evrov. Zaenkrat je uradna obtožnica podana le v prvem primeru, v drugih dveh pa je zadeva še v fazi preiskave. Ghosnova aretacija je razkrila velika nesoglasja v tristranskem partnerstvu med Renaultom, Nissanom in Mitsubishijem FOTO: AP Še naprej uradno drži svoje nazive Predsednika in glavnega izvršnega direktorja Renaulta, ki je vodil sodelovanje z japonskima proizvajalcema avtomobilov Nissanom in Mitsubishijem, sta japonska proizvajalca po aretaciji odstavila z mesta predsednika. Francoski Renault mu medtem stoji ob strani, tako da koncern trenutno vodi začasni direktor, Ghosn pa še naprej uradno drži svoje nazive. V Renaultu trdijo, da še niso videli dovolj dokazov, da bi lahko ukrepali proti uglednemu poslovnežu. Ghosnova aretacija je sicer razkrila velika nesoglasja v tristranskem partnerstvu med Renaultom, Nissanom in Mitsubishijem. V Nissanu, ki sedaj v zavezništvu ustvari več dobička od Renaulta, so v zadnjem obdobju že pozivali k spremembi razmerij moči med vključenimi stranmi.