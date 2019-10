Nekdanji reški uradnici zaradi prometne nesreče štiri leta zapora

Štiri leta zapora in sedemletno prepoved vožnje je sodišče v Pulju dosodilo nekdanji reški vodji občinskega urada za šport in tehnično kulturo Veri Begić. Avgusta lani je namreč vozila pod vplivom alkohola in med vožnjo po nasprotni smeri avtoceste povzročila hudo prometno nesrečo, v kateri je umrl 41-letni voznik iz Umaga.

Alkotest je pokazal, da je imela voznica v krvi 1,92 promila. Nesreča se je zgodila, ko je na odseku avtoceste pri istrskem ipsilonu zapeljala v nasprotno smer ter pri tem z levim bočnim ogledalom trčila v levo bočno ogledalo vozila, ki ga je pravilno upravljal 31-letni slovenski državljan.