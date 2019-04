Nekdanji romunski predsednik obtožen za smrt 862 Romunov

V okviru preiskave revolucije so vložili obtožnice zaradi zločinov proti človečnosti proti trem glavnim osumljenim. Poleg Iliescuja sta to še nekdanji podpredsednik vlade Gelu Voican-Voiculescu in nekdanji poveljnik letalskih sil Iosif Rus .

Tožilstvo: krivi za smrt 862 Romunov

Kot takratni vodilni akterji pri krvavem državnem udaru so po oceni tožilstva krivi za smrt 862 Romunov, ki so jih ubile varnostne sile kmalu po padcu režima. Zaenkrat še ni znano, kdaj se bo pričelo sojenje.

"To je zelo pomemben trenutek za romunsko pravosodje, ki izpolnjuje dolg do spoštovanja zgodovine," je danes dejal Augustin Lazar.

Danes 89-letniIon Iliescu, ki je bil predsednik Romunije v letih od 1990 do 1996 in od 2000 do 2004, je prevzel oblast še med revolucijo pred 30 leti.

Ceausescu je 22. decembra leta 1989 zbežal pred razjarjenimi protestniki, a so ga še isti dan ujeli ter na božični dan, 25. decembra skupaj z njegovo soprogo Eleno obsodili na smrt in usmrtili. V okviru procesa nameravajo razjasniti, zakaj so varnostne sile med 22. in 30. decembrom, torej ko je diktator že pobegnil, ubile več sto ljudi.

Namerno spodbujal kaos

Prvemu izvoljenemu predsedniku Romunije očitajo, da je namerno spodbujal kaos in vzel v zakup smrtne žrtve, da bi tako legitimiral lastno oblast. V okviru preiskave izpostavljajo, da je Iliescu po begu Ceausescusa pozival ljudstvo, naj se aktivno bori proti "teroristom", ki so zvesti diktatorju.

Tako Iliescu kot Voiculescu zanikata krivdo in trdita, da gre za politično maščevanje.

Preiskavo so zagnali že leta 1996 in od takrat so sodni postopek večkrat začasno zaustavili in ponovno obudili. Nazadnje je državno tožilstvo zagnalo preiskavo po letu 2016, ko ga je k temu posredno pozvalo Evropsko sodišče za človekove pravice. Sodišče je takrat namreč Romuniji naložilo plačilo odškodnine 17 Romunom, katerih svojci so bili ubiti med revolucijo.

Glede na podatke tožilstva so zaradi vloge v revoluciji uvedli sodne postopke proti 275 ljudem, medtem ko nevladne organizacije opozarjajo, da so obsodili le nekaj deset ljudi.