Nekdanji smučar Bode Miller bo že osmič postal očka

Za Millerja in njegovo ženo Morgan bo to že šesti skupni otrok. Miller, ki je leta 2017 po težkih poškodbah dokončno potegnil črto pod svojo bogato smučarsko kariero, ima iz prejšnjih dveh zvez 13-letno hčer in osemletnega sina. Z Morgan, s katero je poročen od leta 2012, sta starša šestletnega Nasha, dveletnega Eastona ter 18-mesečnih dvojčkov Asherja in Aksla, njuna hči Emeline pa je pri 19 mesecih umrla po nesreči v bazenu. Hčerina smrt je za vedno zaznamovala njuno življenje.

icon-expand