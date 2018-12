Nekdanji varnostnik potoval kar z diplomatskim potnim listom

Že pred dvema tednoma so mediji razkrili, da je v začetku decembra obiskal Čad, kjer se je med drugim sestal s tamkajšnjim predsednikom Idrissom Debyjem . To državo je pretekli teden obiskal tudi francoski predsednik Macron.

Preiskovalna skupina Mediapart pa je v četrtek razkrila, da je nekdanji predsednikov varnostnik v zadnji tednih še vedno uporabljal diplomatski potni list za vstop v več afriških držav in tudi Izrael.

V Elizejski palači so v sredo zanikali, da bi imel Benalla še kakršnekoli stike s predsednikovim uradom."Karkoli počne, ni ne uradni niti neuradni odposlanec predsednika,"so zatrdili.

Potrdili so sicer, da je Benalla konec maja zaprosil za obnovitev dveh tovrstnih potnih listov, kar so tudi odobrili. Vendar pa so, potem ko je bil odpuščen, zahtevali, da ju vrne, so pojasnili.

Francosko zunanje ministrstvo je v odzivu sporočilo, da preiskuje navedbe medijev in bo razmislilo tudi o pravnih postopkih, če se bo izkazalo, da je Benalla zares uporabljal diplomatski potni list.

Benalla odgovarja: Potovanja v Afriko in Izrael so bila poslovne narave

27-letnik je zanikal poročanje medijev in zatrdil, da so bila potovanja v Afriko in Izrael poslovna, saj dela kot svetovalec podjetij. Že na decembrskem zaslišanju v francoskem parlamentu je sicer zagotovil, da je diplomatska potna lista pustil v Elizejski palači.

Medtem so v predsednikovem uradu tudi uvedli preiskavo njegovega delovanja v času, ko je bil še zaposlen, saj domnevajo, da je že tedaj potovanja izkoriščal v zasebne namene. Od njega so v pismu, ki so ga pridobili mediji, zahtevali, naj razkrije vse podrobnosti teh potovanjih.