Nekdanji vojak priznal umor novinarja in njegove zaročenke

Kočnerja so aretirali junija 2018 in je odtlej v priporu, po poročanju medijev pa ima povezave s socialdemokratsko stranko Smer nekdanjega slovaškega premierja Roberta Fica .

Slovaški policisti so septembra priprli štiri domnevne storilce. Mediji so poročali, da četverček zajema lastnika picerije Zoltana Andruska , nekdanjega policista Tomaša Szaba , nekdanjega vojaka Miroslava Marčka in italijansko prevajalko Aleno Zsuzsovo , ki je med drugim delala za najbogatejšega Slovaka Mariana Kočnerja . Tega je tožilstvo obtožilo, da je naročil umor novinarja in njegove zaročenke.

Jan Kuciak je za Projekt poročanja o organiziranem kriminalu in korupciji (OCCRP) ter medij Aktuality.sk preiskoval povezavo med italijansko mafijo in slovaškim parlamentom. Še preden mu je uspelo razkriti nepravilnosti in korupcijo slovaškega parlamenta, so njega in njegovo zaročenko našli mrtva na njunem domu.Od osamosvojitve države je bil to prvi umor novinarja na Slovaškem, ki je sprožil val protestov po državi. Posledično je odstopil tudi zdaj že nekdanji slovaški premier Fico, vendar je ostal na čelu stranke.

Nova predsednica borka proti korupciji

Sprememb željna množica je na nedavnih predsedniških volitvah soglasno podprla odvetnico Zuzano Čaputovo.

Čaputova je glasna nasprotnica korupcije, ki močno pesti Slovaško – indeks zaznave korupcije Transparency Internationala je to državo uvrstil na 57. mesto od 180. Kot je povedal politični analitik Pavol Babos, gre veliko priljubljenost Čaputove pripisati temu, da ima človek, ki ga volivci dojamejo kot avtentičnega in ki jim vzbudi upe v resničen boj proti korupciji, velike možnosti.