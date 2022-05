Nekdanji župnik Franc Klopčič se že skoraj osem let zagovarja, da ni spolno zlorabil 8-letne deklice. Na sodišče je prišel sproščen, očitno upravičeno, saj je sodnica odločila, da je Klopčič oproščen spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let. "Pričakovano, glede na to, da sem bil že oproščen leta 2017, marca, sem pričakoval, da bo tudi letos tako," komentira Klopčič. Podrobnosti sojenja sicer niso znane saj je zaradi občutljivosti primera javnost izključena iz obravnave.

Prav tako je za zaprtimi vrati potekala obrazložitev razlogov, zakaj se je sodišče tako odločilo. "Obramba lahko tudi komentira, da je taka odločitev sodišča pričakovana in seveda tudi pravilna," pravi Monika Poje, zagovornica Klopčiča. Klopčič v letih 2004 in 2005 v času verouka ni božal, poljubljal deklice, jo spolno napadel in da ni prišlo do penetracije, za kar je tožilstvo predlagalo štiri leta za zapahi. Tožilstvo meni, da v precej skopi besedni obrazložitvi sodbe ne vidi pravega razloga za takšno odločitev sodišč.

Na mizi še vedno ostaja pritožba tožilstva kot tudi vprašanje, ali se Klopčič namerava vrniti v duhovniške vrste. Pred leti je namreč zatrjeval, da ne. Tako kot na odločitev Klopčiča kot na pravnomočnost sodbe bo treba še počakati.