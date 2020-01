Nekdanji zvezdnik Juventusa novi trener prvoligaša iz Sežane

Pred dnevi je kot strela z jasnega odjeknila novica, da je Mauro Camoranesi, nekdanji zvezdnik Juventusa in svetovni prvak iz leta 2006, postal novi trener slovenskega prvoligaša NK Tabor Sežana. 43-letni Italijan argentinskega rodu je zbral 55 nastopov za Italijo in več kot 200 za Juventus. Novinarjem je razložil, zakaj se je odločil za prihod v manjši slovenski klub in kakšni so njegovi cilji.