Drama v luksuzni vili: nekdanja hrvaška voditeljica prisilno izseljena?

V luksuzni vili v dalmatinskem Kaštelu naj bi se zgodila prava filmska drama. Tam je z družino in prijatelji dopustovala nekdanja hrvaška televizijska voditeljica Nikolina Pišek, poročena Ristović, dokler jih ni lastnik sredi noči vrgel na cesto. Nikolina trdi, da za to ni imel razloga in da je vse skupaj potekalo na zelo neprofesionalen način. Verbalno in tudi fizično naj bi bili napadeni in celo okradeni. Kako se je odzval lastnik vile, Slovenec Rok Gale?