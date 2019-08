Ne mine dan, ko policisti ne bi ujeli ilegalnih migrantov in jih vračali na Hrvaško in ne mine dan, ko ne bi prijeli tudi sprovajalcev, kot tihotapcem rečejo policisti. In tako so policisti pred 14 dnevi pri tihotapljenju migrantov ujeli nekdanjo slovensko političarko in njenega soproga. Gre za Lidijo Mavretič, nekdanjo vinsko kraljico in celo kandidatko SD-ja za evropsko poslanko leta 2004.

