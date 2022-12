Nekoč ena najmodernejših osnovnih šol danes razpada

Nekoč ena najmodernejših mariborskih osnovnih šol, danes pa ena redkih, ki že več kot deset let čaka na prepotrebno obnovo. Osnovna šola Borci za severno mejo v 40 letih, odkar stoji, še nikoli ni bila v celoti energetsko obnovljena. Okna so lesena in stara, več kot tretjina oken je nefunkcionalnih in se jih sploh ne da več odpreti. Žaluzije na oknih so že zdavnaj odslužile, ponekod prebija celo elektrika, za nameček pa je začela puščati še streha. Zato jim drugega, kot da ob deževnih dneh po hodnikih in v knjižnici nastavijo plastična vedra, sploh ne preostane. In kaj odgovarja občina, ki je nenazadnje 100-odstotna lastnica šole?