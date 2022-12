Nekoč igrača, danes že vojno orožje

V zadnjih dneh Rusi na svojih tleh, tudi globoko v zaledju, beležijo napade dronov na letališča. V enem od napadov naj bi bila poškodovana tudi strateška bombnika Tu-95, ki jih Rusija uporablja za napade na Ukrajino. V napadih so umrli vsaj trije vojaki, uničenih je bilo več cistern za gorivo, več je tudi ranjenih, sporočajo ruske oblasti, ki sumijo, da za napadi stoji Ukrajina. Droni kažejo, da se je vojskovanje močno spremenilo. Igrače, ki so jih navdušenci še pred leti uporabljali le za zračni posnetek dogodka ali nogometne tekme, so danes sposobne neverjetnega uničenja in z le enim klikom na voljo vsem.