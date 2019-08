'Nekoč je bil to raj': obala se je premaknila za dva kilometra, vdori tal odganjajo turiste

Vse od osemdesetih let se zaradi umikanja vode na obali pojavljajo vdori terena, zaradi česar so zaradi varnosti zaprli nekatere plaže. Skupaj z vse bolj klavrnim stanjem tega slanega jezera na meji med Izraelom in Jordanijo, sicer odhajajo tudi turisti, za njimi ostaja propadajoča infrastruktura – tako je v okolici med drugim mogoče videti propadajoče tobogane.

Podoba, ki jo domačinka Gundi Shachalle težko gleda. "Nekoč je bil to raj," je dejala za AP. "Kjer so danes ostanki prostora za kampiranje, je bilo včasih polno turistov, okolica je bila polna zelenja. Zdaj vse propada, mi pa tega niti očistiti ne moremo. Še stvari ne moremo odnesti, saj tam ni varno hoditi, lahko bi se vam vdrla tla."

"Prvič sem prišla sem poleti 1979. Ko sem stopila z avtobusa, ki je ustavil pri robu prostora za kampiranje, in pogledala naokoli, sem si mislila – kako čudovito, saj lahko z avtobusa stopim skoraj naravnost v vodo. Pa danes? Danes s te iste točke komaj vidite Mrtvo morje," še pravi Shachalova.

Geologi pravijo, da se Mrtvo morje krči z neverjetno hitrostjo, krivdo pa pripisujejo postavljanju jezov na rekah, ki se zlivajo v morje in kopanju mineralov. Geolog Mordechai Steinpravi, da so nekoč reke, ki se zlivajo v Mrtvo morje, na leto prispevale 1300 milijonov kubičnih metrov vode. Danes je štirikrat manj.

"Včasih je bila gladina Mrtvega morja približno 400 metrov pod običajno morsko gladino. Danes je že okoli 435. In za to je s svojimi aktivnostmi kriv človek," je jasen strokovnjak.

Tudi vse pogostejše suše in vse manj padavin na območju, situaciji ne pomagajo. "Mrtvo morje se zdaj na leto zniža za okoli pol metra. Tako hudo ni bilo še nikoli," pravi Stein.

Glede na napovedi, kaj naj bi za območje pomenile posledice klimatskih sprememb v prihodnosti, meni, da bi se lahko gladina Mrtvega morja v prihodnjih letih znižala še za sto metrov.

Če se bo to zares zgodilo, domačini pravijo, da bo propadajoča infrastruktura na nekdanji obali svet opominjala na to, kakšno je bilo nekoč Mrtvo morje – in kaj mu je storil človek.